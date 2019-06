Para o secretário-geral do PCP, o que é público deve ser colocado “ao serviço de todos”.

A Segurança Social abriu um concurso para instituições assegurarem o pagamento por carta-cheque, mas ninguém concorreu e a CGD não tem interesse em manter a atividade.

No comício, Jerónimo de Sousa afirmou ainda ser “uma emergência nacional” o aumento dos “salários para todos os trabalhadores e o aumento do salário Mínimo Nacional dos atuais 600 para 850 euros.

“É uma emergência nacional para fazer crescer a economia e o país e as contribuições sociais, assegurando maior justiça, até pela questão das reformas”, disse o líder comunista.

Para Jerónimo de Sousa, “não há solução para reformas baixas enquanto houver salários baixos”.

Relativamente às alterações ao código de trabalho, o secretário-geral considerou que o PS “não está a ser um partido com uma política de esquerda”.

“PS, PSD e CDS estão bem unidos contra os direitos dos trabalhadores”, frisou.

O comunista alertou ainda para a “encruzilhada” em que o Governo e o país se encontram, arranjando “sempre dinheiro para a banca” ao mesmo tempo que não o faz “quando é para o país”, designadamente para melhorar os serviços públicos, apontando como justificação “os constrangimentos impostos pela União Europeia”.

Para Jerónimo de Sousa, as conquistas feitas este mandato nos direitos dos trabalhadores são fruto do trabalho do PCP e da CDU.

“O PS não hesitará, se tiver condições para tal, em colocar as exigências da União Europeia à frente dos trabalhadores, do povo e do país”, notou.

O líder comunista criticou ainda o PSD e o CDS, que “trouxeram a ‘troika’ para Portugal”, por “virem agora cantar de galo quando têm responsabilidades”, nomeadamente no estado em que estão os serviços públicos.

“É uma ardilosa instrumentalização do descontentamento para alimentar o sentimento de intranquilidade”, observou.

(Notícia atualizada às 18:05)