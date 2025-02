Com esta atualização, a base remuneratória da Administração Pública (vulgarmente conhecida por salário mínimo nacional do Estado) sobe para 878,41 euros, o que se traduz num aumento de 6,88% face aos 821,83 euros de 2024.

Já os trabalhadores com vencimentos brutos mensais de até 2.631,62 euros têm um aumento de 56,58 euros e as remunerações superiores são atualizadas em 2,15%.

As datas de processamento dos vencimentos da Administração Pública para 2025 estão previstas num aviso do IGCP — Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública, que foi publicado em 10 de janeiro em Diário da República.

Segundo este aviso, os primeiros a serem pagos são os salários da Presidência do Conselho de Ministros e dos Ministérios das Finanças, da Defesa, do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, da Cultura, do Negócios Estrangeiros e da Juventude, que começam a ser pagos a partir de hoje.

Os restantes são pagos até dia 23, sendo que os pagamentos cuja data coincida com feriado ou fim de semana são antecipados "para o dia útil imediatamente anterior".

Estes aumentos resultam do acordo plurianual de valorização dos trabalhadores da Administração Pública, assinado entre o Governo e duas das estruturas sindicais da função pública (a Fesap e Frente Sindical), que atualiza ainda em 5% o valor das ajudas de custo a partir deste ano, e com efeitos retroativos a janeiro.