"Cada Estado, a começar pelo nosso país, deve ter o poder soberano de fixar a hora de acordo com os seus interesses específicos, a sua geografia, ritmos e organização de vida individual e coletiva que, nos planos social, cultural e económico, melhor correspondam às necessidades de cada povo", lê-se em comunicado.

Para os comunistas, "a pretensão anunciada pela CE de propor o fim da mudança da hora, a coberto de uma suposta consulta pública, invocando razões de interesse do mercado interno e comércio transnacional é expressão, mesmo em matérias como esta, de conceções federalistas inaceitáveis".

Uma maioria "muito clara" de 84% dos cidadãos europeus pronunciaram-se a favor do fim da mudança de hora na consulta pública através da Internet, de acordo com resultados preliminares hoje divulgados pela Comissão Europeia.

Segundo o executivo comunitário, os portugueses que participaram no inquérito estão em linha com a média europeia, já que 85% também defenderam que deixe de se mudar o relógio duas vezes por ano, o que Bruxelas pretende agora implementar, com a apresentação de uma proposta legislativa no Parlamento Europeu.