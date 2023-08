“Todos os dias enchem a boca de impostos, páginas e páginas de jornais sobre o assunto, mas no concreto estão-se nas tintas para os trabalhadores [PS, PSD, IL e Chega]. Votaram todos juntos contra as medidas que propusemos para tributar os lucros dos grandes grupos económicos, da banca, da energia, de todos aqueles que se estão a abotoar à custa do sacrifício de milhares e milhares de pessoas”, afirmou Paulo Raimundo.

O secretário-geral do PCP falava em Alter do Chão, no distrito de Portalegre, onde se deslocou para participar num almoço convívio realizado no pavilhão multiúsos, pelas estruturas locais do partido.

“O problema de facto, a grande questão, a grande emergência nacional que é preciso o país dar resposta e que todos querem que ano se fale, a questão fundamental que é preciso dar resposta é o aumento geral e significativo dos salários e das pensões. Esta sim é a grande medida, o grande assunto”, sustentou.