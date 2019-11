Primeiro o PCP e depois o BE justificaram o seu requerimento na comissão de comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto do parlamento, distribuído aos jornalistas, com as recorrentes faltas de pessoal nas escolas públicas que levam ao encerramento de serviços, como bares, bibliotecas ou ginásios.

Os comunistas querem também ouvir a Federação dos Sindicatos de Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais.

Os dois requerimentos serão votadas numa das próximas reuniões da comissão de Educação.

Esta é uma situação, a da falta de funcionários, que “tem sido prolongada ao longo do tempo” e “não basta dizer que o rácio do número dos trabalhadores está a ser cumprido”, porque este “não chega para dar resposta às necessidades das escolas”

“Há escolas em que, mesmo cumprindo o rácio, não conseguem ter as condições mínimas de funcionamento com dignidade e com qualidade para os alunos, mas também para os trabalhadores”.