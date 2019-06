O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, e a dirigente do PEV Heloísa Apolónia estiveram hoje reunidos na sede dos ecologistas, em Lisboa, e teve como objetivo fazer uma avaliação da situação política nacional.

Os dois partidos concorrem a eleições juntos na Coligação Democrática Unitária (CDU), que este ano ainda vai a votos mais duas vezes.

"Estamos prontos para as duas batalhas, tanto para a Assembleia Legislativa da Madeira como para a Assembleia da República", afirmou Jerónimo de Sousa à agencia Lusa, valorizando "o papel que as forças da CDU - PCP e o PEV, tiveram nos avanços alcançados em termos de reposição de direitos e de rendimentos".

Na ótica do líder, foi "uma contribuição insubstituível e inestimável que levou a que o Partido Socialista tivesse até acompanhado coisas que não estavam nem no seu programa, nem no programa do Governo, nem nos seus objetivos".

"E houve aqui um papel muito meritório e valioso da CDU, e é com esses instrumentos que vamos partir para esta batalha das eleições legislativas, com confiança, com determinação de que é possível reforçar a CDU e conseguir que esse reforço sirva os interesses dos trabalhadores e do povo", declarou.

O objetivo dos dois partidos é saírem destas eleições com a sua posição reforçada e, para tal, vão desenvolver "uma campanha dinâmica, uma campanha de massas", na qual vão procurar "dizer aos portugueses a importância que tem usarem o seu voto".