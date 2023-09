Para sexta-feira, o Grupo Parlamentar do PCP agendou na Assembleia da República, em plenário, um debate de atualidade sobre as condições de abertura deste ano letivo nos diferentes graus de ensino.

“A jornada de hoje dos deputados do PCP servirá para contactos, estando previstas reuniões com sindicatos, associações e direções de escolas, assim como para contactos diretos com os pais, os professores, pessoal docente e estudantes”, declarou à agência Lusa o deputado comunista Alfredo Maia.

Ao longo do dia, segundo Alfredo Maia, a bancada comunista “não só irá recolher informações sobre a situação nas escolas – iniciativa que tem sido regular por parte do PCP -, como também vai dar expressão às propostas que o Grupo Parlamentar tem para responder aos problemas que se colocam às escolas, aos estudantes e às famílias”, completou.

No plano político, o jornalista referiu que a jornada visa também preparar o debate de atualidade agendado pelo PCP para sexta-feira na Assembleia da República, tendo como tema a abertura do ano letivo nos diferentes graus de ensino.

“Os indicadores disponíveis apontam no sentido de faltarem ainda muitos professores nas escolas do ensino básico, mas também no secundário. Ao longo do dia de hoje esperamos ter dados mais atualizados. No essencial, comprova-se a insuficiência de professores para dar início a um ano letivo de forma tranquila e com os alunos a terem garantido todos os professores”, salientou Alfredo Maia.

Em relação ao programa da jornada sobre educação do PCP, a líder parlamentar, Paula Santos, reúne-se pelas 10:00 com a direção de Setúbal do Sindicato dos Professores da Grande Lisboa e uma hora e meia depois com a Associação Académica do Instituto Politécnico de Setúbal.

O deputado João Dias estará pelas 10:30 em Castelo de Vide, onde se encontrará com a direção da Escola EB2/3 Garcia de Orta, contactando nesse local com docentes e trabalhadores não docentes.

Já no distrito de Lisboa, a deputada do PCP Alma Rivera estará logo pelas 08:00 com estudantes, pais, docentes e não docentes na Escola Básica Integrada do Carregado, enquanto à mesma hora Duarte Alves terá idêntica ação em Camarate.

Pelas 09:30, Duarte Alves tem previsto contactos com estudantes, docentes e não docentes na Escola Básica da Fonte Santa de Loures, seguindo hora e meia depois, mas no mesmo município, para uma visita a uma creche na Associação Luiz Pereira Mota.

Ao fim da manhã, pelas 13:00, Alma Rivera terá encontros com estudantes, docentes e não docentes no Agrupamento Escolas de Benfica.

No distrito do Porto, o deputado Alfredo Maia começa logo pelas 08:00 com uma reunião com pais, docentes e não docentes na EB 1.º Ciclo de João de Deus, do Agrupamento vertical Clara de Resende, no Porto e pelas 12:00 contacta com docentes e não docentes na Escola Artística de Soares dos Reis.