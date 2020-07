Num comunicado intitulado "Governo precisa dizer o que ainda não foi dito", a Direção da Organização Regional de Évora (DOREV) do PCP considerou que "são ainda necessárias respostas, esclarecimentos e medidas que o Governo continua por dar".

O concelho de Reguengos de Monsaraz regista o maior surto no Alentejo da doença provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, depois de ter sido detetado, em 18 de junho, no lar da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva (FMIVPS).

Segundo a mais recente atualização do boletim epidemiológico, divulgada pelo município, este concelho do distrito de Évora registava 17 mortos, 124 casos ativos e 21 curados.

Realçando que a região do Alentejo "passou a estar incluída numa lista 'non grata' no país e no plano internacional", o PCP defendeu que "é urgente que o Governo crie as condições para inverter a teoria do medo e instabilidade".

Os comunistas sustentaram que "o Governo, desde logo, com as suas estruturas regionais, nomeadamente a Administração Regional de Saúde (ARS) do Alentejo e o Centro Distrital da Segurança Social, devem assumir "as suas necessárias responsabilidades".