“As instalações estão a degradar-se, porque continuam desocupadas e isto é algo inadmissível”, avisa, sublinhando que a população “está revoltadíssima”.

A 26 de dezembro de 2018, a Câmara Municipal do Porto anunciava, na sua página oficial da Internet, que tinha entregado o novo Centro de Saúde de Ramalde à Administração Regional de Saúde do Norte (ARSN), relembrando que faltava entregar à autarquia o terreno prometido na Rua Justino de Teixeira, conforme havia sido estabelecido num acordo.

O novo Centro de Saúde de Ramalde foi construído nas ruínas de um nunca acabado Centro Social, "que se encontravam abandonadas há 30 anos, em frente a uma escola e que era local de insegurança e insalubridade", lia-se numa carta que o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, enviou à ministra Marta Temido.

A 30 de novembro, os deputados do CDS-PP Álvaro Castello-Branco, Pedro Mota Soares, Cecília Meireles e Isabel Galriça Neto também questionaram a ministra da Saúde sobre o que é que faltava para que fosse concluído o processo de transferência do terreno na rua de Justino Teixeira para a Câmara Municipal do Porto, de acordo com o definido no memorando de entendimento assinado em 2016.

As obras de construção representaram um investimento de cerca de 750 mil euros, num edifício inacabado – entre as ruas Diogo de Noronha e D. Estêvão da Gama, no Bairro das Campinas –, agora dotado de zonas de consulta, tratamentos e saúde materno-infantil e respetivas estruturas de apoio.

Segundo o CDS-PP, a Câmara do Porto está a pagar cerca de seis mil euros mensais a uma equipa de segurança para evitar a degradação da estrutura pronta.

A Lusa tentou obter um comentário ao assunto da parte do Ministério da Saúde, mas não foi possível até ao momento.