O xerife do condado de Santa Fé, Adan Mendoza, confirmou a notícia da morte do ator de Hollywood e da sua mulher, Betsy, de 63 anos, bem como do seu cão, ao Santa Fe New Mexican, sem especificar a causa da morte.

“Está uma investigação em curso, no entanto, neste momento, não acreditamos que se trate de um crime”, disse o xerife.

O que se sabe até agora?

As autoridades foram contactadas por um funcionário de controlo de pragas, que viu os corpos caídos no chão através das janelas Quando chamou pelo casal, ninguém respondeu;

A polícia continu hoje as investigações na casa, diz o The Guardian. Até agora, não foram encontrados sinais de luta, crime ou evidência de vazamento de gás;

A porta da frente da casa estava aberta, mas não parece ter sido arrombada. O ator foi encontrado caído no chão, perto da cozinha, com a bengala e os óculos nas proximidades, diz a CNN. A mulher estava no piso de cima, na casa de banho, com um frasco de comprimidos espalhado numa bancada. O cão foi encontrado morto no mesmo espaço, junto a um armário;

As mortes já terão ocorrido "há algum tempo", mas não se sabe ainda quando. Os trabalhadores de manutenção dizem que não falavam com o casal há pelo menos duas semanas;

As autópsias preliminares mostram que não há qualquer trauma externo. Segundo depoimentos no loca, os corpos tinham "sinais óbvios de morte, decomposição corporal, inchaço no rosto e mumificação nas mãos e nos pés";

O ator tinha ainda outros dois cães em casa, que estão vivos. Os animais podiam andar livremente pelo espaço e entrar e sair de casa quando quisessem.

A carreira de Gene Hackman

A carreira do ator prolongou-se por mais de seis décadas, recebeu dois Óscares, dois Bafta, quatro Globos de Ouro e um Screen Actors Guild Award.

Hackman, de 95 anos, foi nomeado cinco vezes para os Óscares, protagonizou dezenas de filmes e é um dos artistas mais respeitados e homenageados da indústria.

O ator venceu um Óscar para Melhor Ator com o filme "Os Incorruptíveis Contra a Droga" em 1972 e outro como Melhor Ator Secundário em "Os Imperdoáveis", em 1993.

Entrou também em filmes como "Bonnie and Clyde" e “Super Homem”, no final da década de 1970 e 1980, onde ficou conhecido pela sua interpretação como Lex Luthor.

Hackman desempenhou uma variedade de papéis, aparecendo em filmes de ação, ‘thrillers’ e até mesmo num papel cómico em “O Jovem Frankenstein”.

Para além das aparições em cerimónias de entrega de prémios, raramente era visto no circuito social de Hollywood.

A notícia da sua morte chega a quatro dias antes da cerimónia dos Óscares deste ano.