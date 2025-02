"O São Pedro trocou as voltas aos mais de 9 mil participantes do Corso Escolar, obrigando à interrupção do desfile devido ao agravamento das condições meteorológicas", pode ler-se no Facebook do Carnaval de Torres Vedras.

"A edição de 2025 do Corso Escolar saiu à rua com máscaras de gaivotas, rádios, cravos, lápis azul neste dia 28 de fevereiro, mas devido ao agravamento das condições meteorológicas não será possível dar continuidade a este momento", explicou também a Promotorres.

No total, "132 estabelecimentos de ensino, do ensino pré-escolar ao ensino secundário, professores, auxiliares e acompanhantes trouxeram a folia à cidade de Torres Vedras".

Para a organização, "a segurança e o bem-estar das crianças estão sempre em primeiro lugar".

O Carnaval de Torres Vedras, com um orçamento de 1,1 milhões de euros, espera receber mais de meio milhão de visitantes de hoje até ao dia 5 de março, com os habituais desfiles de milhares de mascarados e dos carros alegóricos.

A diversão continua noite dentro em várias praças ao ar livre e bares e discotecas da cidade.

São estimadas receitas de, pelo menos, 12 milhões de euros na economia local.

Em 2023, o Carnaval de Torres Vedras foi inscrito no Património Cultural Imaterial Nacional por ser considerado ‘o mais português de Portugal’ e se manter fiel às tradições do Entrudo português.

O município de Torres Vedras, no distrito de Lisboa, está a preparar a candidatura do Carnaval a património imaterial da UNESCO, cujo dossiê deverá ser entregue até 15 de março.