“O túnel do aeroporto, em Vila Nova da Telha [concelho da Maia], que permitia uma ligação relativamente célere, está encerrado e obriga a um desvio que hoje fizemos e que fica acima dos 15 minutos”, descreveu à Lusa a deputada Diana Ferreira, que espera poder “abordar a questão, com brevidade, junto da direção do aeroporto” Francisco Sá Carneiro.

A intenção da deputada do PCP na Assembleia da República é “perceber melhor o plano de expansão” em curso no aeroporto e a “realidade dos atrasos”, pois existe a indicação de que “a conclusão das obras, prevista para o início de 2020, vai passar para 2021”.

“Isso traduz-se no impacto na vida das populações. Uma coisa são obras de seis meses, outra são obras de dois anos”, exemplificou a deputada, que esta manhã realizou uma visita à envolvente do aeroporto para “avaliar os impactos e transtornos que as obras de alargamento da infraestrutura causam no quotidiano das populações da Maia e de Matosinhos”.

De acordo com o jornal Observador, as obras no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, orçamentadas em 15 milhões de euros e com término previsto para maio de 2020, vão, afinal, demorar quase um ano a mais do que estava previsto.