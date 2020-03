“O PCP não desliga esta decisão da luta das populações, que manteve este assunto na ordem do dia e não desistiu de fazer valer a sua razão, defendendo a construção do hotel noutra localização”, adiantou, em comunicado.

Na terça-feira, a tutela, liderada por Matos Fernandes, homologou o relatório que determina a suspensão imediata da construção do hotel e a reposição das “condições originais do terreno”.

Já a Câmara Municipal de Matosinhos, no distrito do Porto, assumia manter a convicção de que o licenciamento é “totalmente válido” e não viola qualquer lei.

“Notificada do teor do despacho do Ministério do Ambiente, fundamentado no relatório da Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAMAOT), a Câmara Municipal de Matosinhos faz saber que respeita a decisão, mas mantém a convicção de que o ato de licenciamento de construção do hotel da Memória é totalmente válido e não viola a Reserva Ecológica Nacional (REN), nem qualquer lei ou instrumento territorial”, referiu.