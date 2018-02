O Partido Comunista Português (PCP) voltou hoje a denunciar "a campanha de ingerência contra a Venezuela e o seu povo" e reclamou "o fim das ações externas", que representam "séria ameaça à paz no país e na região".

Em comunicado, o PCP reclamou o "respeito da soberania do povo venezuelano e o fim da ingerência", que, "frontalmente contrárias à Carta da ONU e ao Direito internacional, agridem os direitos do povo venezuelano e atentam contra a independência e soberania da República Bolivariana da Venezuela".

O PCP "reitera a sua mais firme condenação dos inaceitáveis atos e das manobras visando a desestabilização da economia e sociedade venezuelanas, e chama a atenção para a intensificação do bloqueio económico e financeiro dos Estados Unidos e das sanções da União Europeia contra a Venezuela".

Os comunistas, que denunciam "o incremento das manobras de desestabilização contra a Venezuela", alertam também para "a particular gravidade de que se revestem as renovadas ameaças de intervenção militar externa e apelos a um golpe militar na Venezuela protagonizados pelo secretário de Estado norte-americano, Rex Tillerson".

"Do mesmo modo, o PCP rejeita as tentativas dos Estados Unidos, da União Europeia e de países do autodesignado Grupo de Lima, de colocar em causa a legitimidade das eleições presidenciais venezuelanas de 22 de abril de 2018, convocadas pelo Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela", acentuou aquele partido.

Solidário com a Venezuela "e a luta do povo venezuelano em defesa dos seus direitos, soberania e independência", o PCP frisou que "só uma atitude de respeito pelo direito do povo venezuelano a decidir, sem ingerências externas, o seu futuro contribuirá para assegurar a normalização da situação", bem como "a salvaguarda dos interesses da comunidade portuguesa naquele país".