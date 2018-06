“Vamos voltar a apresentar novamente, em setembro, a nossa proposta de aumento do acréscimo regional ao salário mínimo nacional, que passe de 5% para 7,5%”, afirmou o coordenador regional do PCP, Vítor Silva.

O dirigente comunista açoriano falava numa conferência de imprensa em Ponta Delgada para divulgar as conclusões da Direção da Organização da Região Autónoma dos Açores do PCP (DORAA), que esteve reunida no fim de semana em São Miguel.

“Além do impacto direto desta medida, num valor que ronda os 15 euros mensais, teria uma outra importância de fazer refletir esse aumento na restante tabela salarial porque, com este aumento, muitas das categoriais profissionais seriam absorvidas pelo valor e teria que haver também uma alteração para distinguir estas categorias profissionais”, explicou.

Vítor Silva disse esperar que os trabalhadores açorianos possam “manifestar a sua vontade de fazer ver ao parlamento açoriano que esta é uma necessidade que quem trabalha nos Açores tem”.

O dirigente comunista açoriano lamentou que o montante da renumeração complementar regional não seja alvo de "qualquer atualização desde 2012", afirmando também que "desde 2009 que as remunerações base dos funcionários públicos também não são atualizadas".

A representação parlamentar do PCP deu entrada na Assembleia Legislativa, na passada semana, de "uma proposta para que seja aumentado o valor da renumeração complementar regional em 2,5% por cada ano em que não houve qualquer atualização do montante da renumeração complementar regional, ou seja um aumento de 15%, no valor da remuneração complementar em janeiro de 2019", adiantou.