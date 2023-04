Em 1977 foi condenada por roubar um banco na Califórnia. Em 2020, um ano antes de terminar a sua liberdade condicional, e já com 75 anos, assaltou outro no Kansas. E agora está sob custódia por um roubo em Pleasant Hill, cidade do Missouri, onde além de pedir "13.000 notas pequenas", pediu desculpa porque não "queria assustar" ninguém.

Bonnie Gooch, norte-americana com 78 anos e duas condenações por roubo a bancos, está sob custódia após alegadamente assaltar uma instituição financeira em Pleasant Hill na passada quarta-feira, reportou o The Guardian. De acordo com o departamento da Polícia de Pleasant Hill, na quarta-feira, dia 5 de abril de 2023, depois de terem sido chamados para o local do roubo, "os polícias conseguiram localizar o veículo suspeito" e prender a motorista, mulher de 78 anos que já "está sob custódia enquanto aguarda acusações formais". Exigindo "13.000 notas pequenas", a mulher acrescentou um pedido de agradecimento e desculpa. "Obrigado, peço desculpa, não queria assustar". Quando os polícias a mandaram parar, a menos de 3,2 km de distância, Gooch cheirava a álcool e tinha dinheiro espalhado pelo chão de carro, sendo "muito severa" com os agentes. "É simplesmente triste", disse o chefe da polícia de Pleasant Hill, Tommy Wright, acrescentando que a suspeita não tem doenças diagnosticadas. *Pesquisa e texto pela jornalista estagiária Raquel Almeida. Edição pela jornalista Ana Maria Pimentel Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram