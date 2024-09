"A declaração foi coordenada com o lado israelita", afirmou à imprensa a porta-voz Karine Jean-Pierre, acrescentando que os diálogos continuam na Assembleia Geral da ONU em Nova York.

O gabinete do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, rejeitou as notícias de que poderia haver um cessar-fogo de 21 dias no Líbano nas próximas horas, e disse que os combates vão continuar "com toda a força".