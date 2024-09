O gabinete do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, rejeitou as notícias de que poderia haver um cessar-fogo de 21 dias no Líbano nas próximas horas, e disse que os combates vão continuar "com toda a força".

“As notícias sobre um cessar-fogo são incorretas. Trata-se de uma proposta franco-americana, à qual o primeiro-ministro nem sequer respondeu”, afirmou o gabinete de Netanyahu num comunicado citado pela agência espanhola EFE. Os Estados Unidos da América e países aliados, incluindo o Canadá, a França e a Alemanha, emitiram uma declaração conjunta na quarta-feira, apelando para um cessar-fogo de 21 dias na fronteira entre Israel e o Líbano. A trégua visava promover negociações com reféns entre Israel e o grupo palestiniano Hamas, em guerra desde há 11 meses na Faixa de Gaza. O gabinete de Netanyahu disse que o primeiro-ministro “deu instruções às Forças Armadas para continuarem os combates com toda a força e de acordo com os planos apresentados”. “Além disso, os combates em Gaza continuarão até que todos os objetivos da guerra sejam alcançados”, acrescentou o gabinete de Netanyahu.