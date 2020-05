Em fevereiro, ainda antes do confinamento e à semelhança do que vinha acontecendo nos meses anteriores, a linha de apoio em situações agudas de sofrimento atendeu cerca de 600 chamadas.

Em março, quando apareceram os primeiros casos de infetados em Portugal, esse número subiu para 800 e em abril para quase 900, mas, segundo o presidente da Associação Voz Amiga, esse valor será “quatro vezes superior”.

“Graças ao apoio técnico da Meo/Altice, dispomos de uma central telefónica que nos permite contabilizar o volume de chamadas que são feitas para a nossa linha e damos conta que só estamos a conseguir atender cerca de um quarto”, disse Francisco Paulino.

“Muitas delas serão tentativas que depois acabarão por ser atendidas, mas ainda assim ficam decerto várias por atender, apesar do esforço dos voluntários que estão a fazer mais turnos do que anteriormente, acrescido das dificuldades que o estado de emergência e confinamento veio criar”, salientou.

Num momento em que todos “são poucos para ajudar”, o serviço não quis deixar de estar presente e o que observa, “além do aumento das chamadas, é uma grande ansiedade em todas as pessoas que ligam, uma ansiedade e incerteza do amanhã”.