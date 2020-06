O número foi avançado hoje pela coordenadora da Segurança Social nos concelhos de Loures e Odivelas, Catarina Magalhães, durante uma conferência de imprensa sobre a covid-19, que juntou também o presidente da Câmara Municipal de Loures e o diretor do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES).

A responsável referiu que durante os meses de abril e junho registaram-se mais 733 pessoas a procurar ajuda alimentar, num total de 1.842 que beneficiam atualmente deste apoio.

“Nós tivemos a capacidade, quer com técnicos presenciais, quer com colegas em teletrabalho, de manter contactos diários com as famílias já referenciadas, para apoio social, e de chegar a um grande número de utentes, que veio a crescer efetivamente com esta situação”, apontou.

Catarina Magalhães adiantou que desde o início da pandemia a Segurança Social de Loures realizou 7.505 atendimentos, sendo que entre março e abril foram atendidas mais 705 novas pessoas.

“Estes números têm-se mantido nestes níveis porque, efetivamente, primeiro há um contacto e depois prossegue o acompanhamento”, sublinhou.

A responsável referiu que a Segurança Social prestou um apoio de cerca de 158 mil euros, para fazer face a necessidades urgentes, como a aquisição de fraldas ou o pagamento de bens e serviços essenciais (água e luz).

Catarina Magalhães adiantou, ainda, que até ao momento houve a necessidade de colocar cinco pessoas na plataforma distrital de alojamento de emergência, localizada na cidade de Lisboa, devido à “incapacidade de estrutura habitacional para cumprir o isolamento”.

O município de Loures, no distrito de Lisboa, é um dos concelhos da região de Lisboa e Vale do Tejo que registam mais casos positivos da covid-19, com um total acumulado de 1.383 desde o início da pandemia.

No entanto, segundo dados avançados hoje encontram-se ativos 500 casos.

Portugal regista hoje 1.505 mortes relacionadas com a covid-19, mais um do que na quinta-feira, e 36.180 infetados, mais 270, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde.