Embora o número de pedidos de cidadãos sírios tenha diminuído ligeiramente em 2019, em comparação com o ano anterior, os pedidos de pessoas oriundas do Afeganistão e da Venezuela aumentaram de forma significativa.

O documento refere que os cidadãos venezuelanos apresentaram cerca de 46 mil pedidos em 2019, o que representou mais do dobro do que no ano anterior.

Devido à língua e às ligações culturais, os requerentes de asilo da área da América Latina apresentaram os respetivos pedidos sobretudo em Espanha.

Já os afegãos solicitaram asilo principalmente na Grécia, em linha com o aumento das chegadas na rota do Mediterrâneo Oriental (da Turquia para o território grego).

De acordo com o relatório do EASO, um total de quase 912 mil pessoas aguardava no final do ano passado uma decisão na Europa sobre o respetivo pedido de asilo.

“O número de casos pendentes ainda à espera de uma decisão (…) permaneceu muito mais elevado quando comparado aos níveis anteriores a 2015, ilustrando a pressão sobre a qual os sistemas de asilo e de acolhimento ainda estão a funcionar", salienta o relatório, indicando que, em média, 25% dos processos na Europa demoram mais de dois anos.

Apesar da redução significativa (87%) verificada nos últimos meses por causa da pandemia da doença covid-19 e das consequentes medidas de emergência aplicadas nos países, o EASO avança que já verificou em maio um aumento gradual nos pedidos de asilo.

“Os países da UE devem estar preparados para um aumento dos pedidos de asilo a médio prazo, devido às repercussões da covid-19 nos países de baixo rendimento", antevê ainda o relatório.

Aguarda-se que a Comissão Europeia apresente uma proposta para um novo pacto europeu sobre migração e asilo.

As informações agora avançadas é que a proposta é esperada para depois do verão.

As migrações têm sido um dos grandes desafios da UE nos últimos anos, expondo divisões no seio do bloco comunitário, nomeadamente sobre a aplicação de quotas por Estado-membro, e suscitando posições políticas inflamadas.

Cinco anos após a crise migratória que atingiu a Europa em 2015, considerada então a maior das últimas sete décadas, os países da UE ainda não conseguiram alcançar um consenso sobre as questões migratórias, nomeadamente sobre a reforma do sistema europeu comum de asilo.

“Estou bastante otimista de que podemos chegar a uma proposta que possa ser aceite e adotada. Embora compreenda que também é muito difícil", afirmou a comissária Johansson, indicando ainda que a Europa precisa de “mecanismo de solidariedade obrigatório".