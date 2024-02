Poucos profissionais dominam a arte de transmitir emoções pela voz como os narradores desportivos. São vozes poderosas capazes de nos transportar para um jogo que muitas vezes nem estamos a ver e de nos fazer vibrar como se estivéssemos em campo.

No episódio de hoje do VOXY CLUB, Rosa Gonçalves entrevista uma voz icónica da rádio e do relato de futebol: Pedro Azevedo. O seu palmarés é invejável: são quase 2.300 relatos de jogos da Liga Portuguesa de Futebol, mais de 200 da Liga dos Campeões e mais de 300 de competições europeias de Clubes. Apresentou mais de 20 mil edições do icónico programa da Rádio Renascença BOLA BRANCA e atualmente podemos ouvir os seus emocionantes relatos na Rádio Renascença e também na Sport TV.

Ao longo desta entrevista fique a conhecer melhor o profissional que tantas vezes já nos fez vibrar de emoção, saiba como se prepara para cada jogo e como construiu o seu estilo de narração. Fique ainda a conhecer algumas das muitas histórias que Pedro Azevedo tem para partilhar.

Este é uma entrevista sobre muito mais do que futebol, mas que começa e acaba, claro está, em modo relato. E logo a abrir, para começarmos bem, a entrevistadora leva-nos até à final do Campeonato Europeu de Futebol de 2016. Vai gostar de recordar!

Ouça mais este episódio do VOXY CLUB, com uma das vozes mais marcantes e emocionantes do relato de futebol em português.

O podcast VOXY CLUB integra a rede de podcasts da MadreMedia e é um programa sobre a voz como uma incrível experiência dos sentidos. Aqui, Rosa Gonçalves, locutora e produtora de conteúdos, conversa com profissionais de diferentes áreas que têm um traço comum: uma voz inspiradora a que ninguém fica indiferente. Locutores, narradores, atores, cantores, professores, oradores - quem são e o que pensam "os donos" das vozes que nos inspiram?