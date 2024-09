“Está completamente fora de questão, para já, porque eu estou focado na missão que estou a desempenhar no Governo. Eu acho que o bom senso diz-nos que nunca devemos dizer nunca, nem devemos dizer sempre, mas, e estou a ser muito sincero e honesto, eu, de facto, o meu foco é no Governo, não me passa sequer pela cabeça outra opção”, afirmou Pedro Duarte, em Santo Tirso, quando questionado sobre se seria candidato à Câmara Municipal do Porto nas autárquicas de 2025.

A visitar aquele concelho no distrito do Porto na qualidade de presidente da Comissão Política Distrital do PSD/ Porto, Pedro Duarte apontou os objetivos naquele distrito para as eleições autárquicas do próximo ano: “O nosso objetivo passa por duas fases: a primeira é apresentarmos bons candidatos, bons projetos. A política tem que ser feita com ideias, tem que ser feita com pessoas”.

“Um segundo objetivo é tentarmos crescer. O nosso objetivo é termos mais mandatos, mais presidentes de câmara, mais presidentes de juntas de freguesia, mais mandatos nas assembleias municipais, porque isso é sinal de que recebemos a confiança das pessoas”, apontou.

Questionado sobre a escolha de Santo Tirso para começar as visitas pelos 18 concelhos do distrito, um concelho onde o PSD não lidera a autarquia desde 1983, Pedro Duarte explicou que queria dar “uma palavra de alento” ao PSD local: “Estou aqui na qualidade de presidente da distrital do PSD do Porto para podermos fazer uma radiografia da realidade do município de Santo Tirso e dar uma palavra de alento, ânimo e muita confiança nos órgãos de Santo Tirso para aquilo que é um ano que sabemos de muito trabalho e que vai culminar com as eleições autárquicas”.

“Estamos com muito otimismo, pela qualidade do trabalho que aqui está a ser feito, pela qualidade dos protagonistas, a qualidade do presidente da comissão política do PSD de Santo Tirso e perceber que a realidade do concelho é muito simples: nós temos muitas décadas do mesmo poder socialista que tem conduzido a uma estagnação, é um concelho parado, hoje, Santo Tirso”, considerou.

Pedro Duarte foi eleito presidente da Comissão Política Distrital do PSD/Porto a seis de setembro.