Em junho, Luís Montenegro marcou presença na apresentação da plataforma cívica Manifesto X, fundada por Pedro Duarte – que no verão do ano passado tinha admitido uma candidatura à liderança do PSD, que agora afastou.

Hoje, questionado sobre os resultados do PSD nas eleições de domingo, em que obteve 27,9% dos votos, Pedro Duarte considerou que o problema do partido “não é apenas desta eleição” e defendeu que, mais do que fazer “uma caça às bruxas ou apontar responsabilidades”, os sociais-democratas deverão “olhar para o futuro”.

“O partido deve agradecer com muita consideração e apreço o empenho do líder Rui Rio”, afirmou, considerando que caberá “ao próprio” a decisão se deverá ou não demitir-se.

Ainda assim, o antigo líder da Juventude Social Democrata considerou que “olhar para o futuro implica construir um novo projeto político que seja mais próximo das pessoas, de falar dos novos temas, o que implica novas ideias e novos protagonistas”.

Pedro Duarte escusou-se também a dizer se a direção do partido deverá acelerar o calendário interno – se tal não for feito, as diretas deverão realizar-se em janeiro e o congresso em fevereiro do próximo ano.

“Acho que devemos respeitar a decisão e os ‘timings’ do presidente do PSD (…) O dr. Rui Rio mesmo que não continue como presidente é uma figura que tem um papel a desempenhar na vida política portuguesa e pode ser um auxílio muito grande para a vida do partido e do país”, afirmou.

Questionado se o PSD pode ajudar na estabilidade política na próxima legislatura, Pedro Duarte considerou que o PS “tem todas as condições de encontrar apoios para governar” e recordou, no passado, situações em que os sociais-democratas viabilizaram governações socialistas e seus orçamentos.

“Num caso acabámos num pântano e com uma entrada na moeda única para a qual não nos preparámos adequadamente e no outro acabámos com a pré-bancarrota com o engenheiro Sócrates”, afirmou.

Defendendo que o PSD deve ter “um enorme sentido de responsabilidade e olhar para o interesse do país sempre em primeiro lugar”, o antigo governante considerou que, por vezes, tal “não passa por dar cheques em branco a governações socialistas”.

Na segunda-feira à noite, em entrevista à SIC-Notícias, o antigo assessor político do ex-líder Passos Coelho, Miguel Morgado, apenas se comprometeu a apresentar um moção de estratégia global ao Congresso, dizendo que irá “ponderar” se avançará para um candidatura à liderança do PSD.

O fundador do movimento cívico 5.7 considerou que o essencial é fazer do resultado de domingo – que qualificou de “desastroso” - “uma oportunidade” para o PSD reencontrar a sua vocação de “grande partido nacional”.

Em silêncio, mantêm-se, por enquanto, outros dois potenciais candidatos à liderança: o antigo ‘vice’ de Passos Coelho Jorge Moreira da Silva – que esta semana se encontra em Paris ao serviço da OCDE, mas promete pronunciar-se sobre a situação do partido “oportunamente” -, bem como o vice-presidente da Câmara Municipal de Cascais, Miguel Pinto Luz.

Já Luís Montenegro deverá quebrar o silêncio, que mantém desde as europeias de maio, ainda esta semana, sem ter sido revelado em que moldes o fará.