“A conversa sobre a aliança entre o PS e o Chega é absurda, não tem sentido”, afirmou o socialista à margem do cumprimento entre os presidentes das câmaras do Porto e de Vila Nova de Gaia na ponte Luiz I, que une as duas cidades, para assinalar o São João.

Pedro Nuno Santos, que esta noite passa o São João em Vila Nova de Gaia, a convite do presidente da câmara, o socialista Eduardo Vítor Rodrigues, referiu que o Chega é mesmo o partido do qual o PS está mais distante.

“O mesmo não posso dizer do PSD que ainda, recentemente, aprovou propostas com eles”, vincou.

O secretário-geral do PS reagia, assim, às declarações do presidente do PSD, Luís Montenegro, que hoje apelou ao PS e ao Chega para se “preocuparem menos em juntar-se um com o outro”, mas antes para se juntarem ao Governo para “decidir bem” sobre as necessidades dos portugueses.