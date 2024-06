No final de uma ação de campanha para as europeias em Bragança, Pedro Nuno Santos falou aos jornalistas minutos depois de, na comissão parlamentar de orçamento e finanças, a proposta do PS sobre redução fiscal ter sido aprovada, enquanto a dos partidos que suportam o Governo para uma nova tabela de taxas dos escalões do IRS ter sido chumbada.

“O que isto mostra é que nós precisamos de ter um Governo que dialogue mais, que negoceie mais. Ouvi o primeiro-ministro a dizer que não havia falta de diálogo. Há sim falta de diálogo”, enfatizou.

Considerando que o Governo de Luís Montenegro “tem evitado o parlamento e a necessária negociação parlamentar”, o líder do PS registou “positivamente que tenha passado uma proposta de redução de IRS mais justa do que aquela que o Governo tinha apresentado”.

“O Governo ainda não percebeu e não quer admitir que tem um número de deputados igual ao do PS e que isso implica cedência”, atirou.