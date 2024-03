Em declarações aos jornalistas na Assembleia da República, após uma reunião do Grupo Parlamentar do PS, Pedro Nuno Santos disse que, “como toda a gente já percebeu, há um acordo na direita entre o Chega e o PSD para a eleição” do presidente da Assembleia da República.

“Essa é a grande notícia do dia de hoje, é que, depois de tanta separação e distanciamento, na primeira necessidade, o PSD e o Chega entenderam-se”, afirmou.

O líder socialista recusou comentar se considera que o “não é não” do líder PSD, Luís Montenegro, ao diálogo com o Chega se esboroou, mas reiterou que se pode “constatar que há um entendimento entre o PSD e o Chega”.

“É a constatação de que essa maioria de direita, que temos hoje no parlamento, ela de facto existe quando é necessário, como é o caso. Portanto, não vale a pena estarmos a fazer de conta que não existe uma maioria de direita que se entende: há uma maioria de direita que se entende, elegeu um presidente [do parlamento] legitimamente”, afirmou.

Pedro Nuno Santos sublinhou que, desde a noite eleitoral, deixou claro que as eleições “representaram uma viragem à direita clara, que foi sendo negada pelo PSD”.

“O PSD não fez até agora nenhum comentário, que se saiba, sobre o acordo a que chegaram com o Chega, só temos declarações do líder do Chega. Mas está claro para toda a gente. Registamos”, disse.

Interrogado se o PS estava disponível para um entendimento com o PSD quanto à composição da mesa da Assembleia da República, Pedro Nuno Santos respondeu: “Não fomos contactados nem pelo líder da AD, nem pelo líder parlamentar do PSD”.

Já questionado sobre qual vai ser o sentido de voto dos deputados do PS tanto no que se refere ao nome indicado pelo PSD para a presidência da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, como pelo Chega para a vice-presidência, Diogo Pacheco de Amorim, Pedro Nuno Santos disse que essa questão não é relevante, porque ambos têm a votação assegurada.

“Nós teremos votações à tarde. Todos perceberão a vontade dos diferentes deputados em relação aos eleitos. A única coisa que nós podemos ao momentos constatar é que existe um entendimento entre o PSD e o Chega”, disse.

Esta segunda-feira, o líder do Chega, André Ventura, anunciou que o PSD iria viabilizar os candidatos do seu partido para a mesa do parlamento e indicou que, no seguimento dessa informação, iria transmitir aos seus deputados para apoiarem também os nomes dos sociais-democratas.

Já o secretário-geral do PSD, Hugo Soares, afirmou hoje que a viabilização pelos sociais-democratas dos candidatos a vice-presidentes dos quatro maiores partidos, incluindo o Chega, “é o cumprimento da Constituição”.