“Estamos Longe de desse momento”, mas “o que é claro para nós é que o Partido Socialista, ao contrário do que aconteceu nas duas últimas eleições, vai ter e vai apoiar um candidato”, afirmou.

Em declarações aos jornalistas, durante uma visita à Feira de Agosto de Grândola, no distrito de Setúbal, Pedro Nuno Santos frisou que “é certinho” que, nas próximas eleições presidenciais, o seu partido terá um candidato.

“Nós não vamos para eleições presidenciais sem uma posição definida. Vamos ter uma posição definida e vamos apoiar um candidato”, sublinhou.

O líder socialista foi questionado pelos jornalistas sobre declarações publicadas hoje pelo Expresso do líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, que juntou o nome de Leonor Beleza à lista de possíveis candidatos às presidenciais.

Instado sobre se o PS já tem alguma personalidade que possa anunciar às presidenciais, Pedro Nuno Santos, apesar de garantir que o partido vai ter candidato próprio, considerou que “ainda não é tempo” para discutir nomes.

“Nós ainda não estamos em tempo de presidenciais. Temos muito trabalho ainda pela frente, para já para desenvolver o nosso país”, argumentou.

Para o líder do PS, é necessário é discutir “o futuro de forma estrutural e estratégica para o país”.

“Nós não temos um Governo com uma visão e uma estratégia para Portugal, nós temos um governo que vai apresentando medidas de curto prazo, numa perspetiva eleitoralista”, criticou.

Por isso, e como também ainda vão ser realizadas eleições autárquicas antes, não é a altura de falar de presidenciais, para Pedro

Nuno Santos: “Cada coisa no seu tempo, as presidenciais no tempo certo, não é agora”.

Questionado também em relação ao Orçamento do Estado (OE) para 2025, o líder socialista apelou “à responsabilidade do Governo”.

“É o PSD que está a governar, é o PSD no Governo que tem que apresentar um OE e tem que ter a responsabilidade de conseguir promover negociações sérias com quem está na oposição”, defendeu.

Tratando-se de “um governo ultraminoritário” como o atual, este “tem que fazer um esforço adicional para assegurar que o seu orçamento passa”, frisou.

“Em matéria de orçamento, estamos como estávamos em julho. O PS disse que só avançaria com negociação quando conhecesse as contas do orçamento, as previsões orçamentais, tanto para o ano de 2024, que ainda não terminou, como para 2025. Enquanto nós não tivermos informação orçamental, não avançaremos com negociação, não apresentaremos nenhuma proposta”, afiançou.

Em relação a nomes dos dois candidatos, um homem e uma mulher, que Portugal tem que propor, até dia 30 deste mês, para o posto de comissário europeu no novo executivo comunitário liderado por Ursula von der Leyen, Pedro Nuno Santos disse que essa é uma decisão do Governo.

“A única coisa que esperamos é que Portugal consiga uma pasta relevante, como aquela que nós tivemos nos últimos cinco anos, e que tenhamos um comissário ou uma comissária com a mesma dimensão, capacidade e inteligência política que tivemos, nos últimos cinco anos, com Elisa Ferreira”, referiu.