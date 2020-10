Questionado pela Lusa se este projeto teria por objetivo a criação de um novo partido político, Pedro Rodrigues afastou taxativamente esta hipótese.

“Não há nenhuma intenção que não seja desenvolvida a partir do PSD. O objetivo é, precisamente, ajudar o PSD a voltar a liderar uma nova maioria em Portugal”, explicou o deputado social-democrata, que tem sido crítico da atual direção liderada por Rui Rio.

O livro de Pedro Rodrigues, em formato eletrónico, tem precisamente como título “Um Compromisso para um Novo Projeto Político”, e divide-se em dez desafios que o autor considera colocarem-se ao país, após ultrapassar a crise provocada pela pandemia, como a regeneração dos partidos e do sistema político, a reforma fiscal, uma visão estratégia para a saúde ou a coesão social do território.

“Lanço aos portugueses e, em especial aos militantes do PSD, o desafio de, em conjunto, construirmos um compromisso para um novo projeto político para Portugal. Que não fiquemos à espera de uma classe política que continua a encarar o mundo como se nada tivesse mudado nos últimos 50 anos”, refere.

O deputado promete promover, nos próximos meses, debates (sobretudo online) sobre “os grandes desafios que se colocam à comunidade e às forças políticas que se situam no centro político e na direita democrática em Portugal”.

“Um projeto político aspiracional que parte do centro político e caminha até à direita democrática, alicerçado no personalismo, no humanismo e na afirmação das liberdades individuais dos cidadãos”, balizou.

De acordo com o deputado, a ideia será criar, nos próximos meses, vários grupos de discussão temática que se organizarão em torno dos grandes desafios que considera que se colocarão a Portugal no pós-covid-19.

Dentro de sete meses, e se a pandemia já o permitir, Pedro Rodrigues pretende realizar “um grande encontro nacional” onde sejam aprovadas as conclusões dos vários debates e para assinar esse “Compromisso para um Novo Projeto Político para Portugal”, desenvolvido nesta lógica participativa.

Pedro Rodrigues, que é também membro do Conselho Nacional do PSD, compromete-se a apresentar as conclusões do projeto nos órgãos do partido e apela a que os militantes assumam também as suas responsabilidades.

O deputado do PSD apela a que se juntem a este movimento - já partilhado na sua conta no Facebook - todos os que querem contribuir “para que o PSD lidere uma Nova Maioria que liberte a classe média da asfixia fiscal em que vive aprisionada, que ofereça esperança às famílias que desesperam na procura de uma habitação, que afirme um