O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, desloca-se na terça-feira a Lisboa onde se reunirá com o homólogo português, António Costa, para discutir temas da atualidade internacional e preparar a Cimeira Europeia de 28 e 29 de junho em Bruxelas.

A agência Efe cita fontes do executivo espanhol para avançar com as notícias sobre as datas do encontro, depois de o gabinete de Costa ter confirmado à agência Lusa a reunião, combinada num contacto telefónico entre os dois no passado dia 02.

Será a segunda viagem oficial de Pedro Sánchez ao estrangeiro, depois da deslocação prevista este sábado a Paris para se encontrar com o Presidente francês, Emmanuel Macron.

Pedro Sánchez e António Costa vão estar juntos pela primeira vez, depois de o primeiro ter tomado posse a 02 de junho último.

Segundo a Efe, os dois chefes de Governo vão discutir a realização ainda este ano da próxima cimeira bilateral entre Portugal e Espanha.

Outro tema previsível será a da reunião sobre as interconexões energéticas que o primeiro-ministro António Costa anunciou para o primeiro semestre do ano, e que contará também com a presença do presidente francês, Emmanuel Macron, e do presidente da Comissão Europeia, Jean Claude Juncker.

As negociações do Brexit, a reforma da zona euro e o desafio migratório são outros assuntos que serão tratados na Cimeira Europeia.

[Notícia corrigida às 13:03 — o encontro realiza-se na terça-feira, dia 26 de junho, e não segunda-feira, como se lia numa versão anterior deste texto]