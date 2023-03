Pedro Sánchez está em visita à China, o primeiro chefe de governo a visitar o país após o encontro entre Xi Jinping e o Vladimir Putin. Em Pequim, Sánchez e Xi reuniram-se no Grande Salão do Povo onde ao chefe de governo espanhol lhe foi apresentada a proposta da China para resolução do conflito armado.

Sánchez urgiu o presidente chinês, falando na embaixada espanhola, a encontrar-se com Volodymyr Zelensky: "encorajei o presidente Xi a ter uma conversa com o presidente Zelensky, para conhecer assim o plano de paz do governo ucraniano".

O chefe de Governo da Espanha também reconheceu “o esforço do governo chinês para se posicionar”, em particular, ao defender o respeito à integridade territorial e ao rejeitar o uso, ou a ameaça de uso, de armas nucleares.