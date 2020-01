“Não pediremos a ninguém que renuncie aos seus princípios, apenas que renunciem ao seu sectarismo”, disse.

No seu discurso, o candidato do PSOE prometeu também que o Governo de coligação progressista com Unidos Podemos promoverá medidas para aumentar o valor das rendas mais baixas, perante a crescente desigualdade resultante da crise, que “é corrosiva”.

Naquele que é o primeiro dia de debate de investidura, o candidato socialista apontou a necessidade de redistribuir a riqueza e de que exista “justiça fiscal”, já que o “dinheiro nem sempre é melhor no bolso daqueles possuem uma fortuna, mas nos serviços públicos”.

Sánchez chamou a si o tradicional discurso do Podemos, ao defender o público face ao privado: “Nas escolas públicas, nos hospitais, nas estradas que nos ligam ou nas esquadras e tribunais que garantem os direitos e as liberdades”.

Sanchez assinalou que a desigualdade “é corrosiva para o progresso e é preciso aumentar os rendimentos mais baixos”.

Ao mesmo tempo, apontou: “Somos uma sociedade e é falsa a conceção neoliberal que apenas tem em consideração os indivíduos. O público é o que nos une”.

“Os símbolos são importantes para os seres humanos, mas para nós são a educação ou as pensões e os impostos que pagamos para custear todos os serviços públicos”, disse, depois de insistir que a direita e a esquerda não fazem distinção entre os idosos, e, por isso, prometeu “renovar o Pacto de Toledo e revalorizar as pensões em função do custo de vida”.