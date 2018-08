“Atendendo ao parco apoio para tantas perdas agrícolas, o objetivo passará por efetuar uma entrega com distribuição igualitária deste montante por todas as pessoas que perderam barracões agrícolas em consequência dos incêndios de 17 de junho de 2017”.

Sobre a reportagem, Valdemar Alves recorda também que a “Câmara Municipal de Pedrógão Grande não deteve, detém ou deterá qualquer conta bancária ou valor monetário referente à reconstrução de habitações. Todos os donativos efetuados foram diretamente para o REVITA, sendo que as instituições privadas (com ou sem fins lucrativos), que decidiram não integrar o Revita [fundo que gere os donativos], efetivaram o seu apoio às habitações de modo direto. Estes dinheiros nunca, em qualquer circunstância, estiveram ou virão a estar na posse ou sob a gestão da Câmara Municipal”.

“Além disso, nunca a Câmara Municipal entregou qualquer verba a quem quer que fosse para que promovesse diretamente alguma construção, como foi mencionado na reportagem”, explica.

Por isso, “face à gravidade das denúncias veiculadas na reportagem transmitida pela estação de televisão TVI em 22 de agosto, denominada ‘Repórter TVI – Compadrio’, e face ao respetivo teor com imputações graves e difamatórias” feitas sobre o presidente da autarquia, sobre a vice-presidente, Margarida Guedes, sobre funcionários camarários, em particular, e pondo em causa o bom nome dos pedroguenses, em geral, Valdemar Alves, vai “submeter à apreciação do Ministério Público todas as denúncias que foram ali tratadas, para que seja averiguada a existência ou não de ilícitos criminais, podendo ainda vir a submeter outras que venham a ser concretizadas”.

Vai ainda “participar criminalmente contra a jornalista e todos os responsáveis editoriais daquela estação televisiva, designadamente pelas imputações difamatórias que são feitas a título perentório e parcial, e sem respeito pela presunção de inocência”

“Sem prejuízo disso, importa desde já dar os esclarecimentos que o país exige e que foram escamoteados na reportagem. Sobre as habitações importa clarificar que existem primeiras habitações terminadas e outras por terminar. As primeiras habitações por terminar prendem-se, em diversas situações, com o facto de alguns empreiteiros demorarem mais que outros na execução da obra. Mas também sucedeu que alguns proprietários demoraram bastante tempo a entregar os documentos necessários para dar início da empreitada”, sintetiza.

Ainda sobre as casas que surgem na reportagem, Valdemar Alves lembra que nove delas não estão a ser recuperadas pelo Revita – fundo que recolheu e gere os donativos após os incêndios -, mas sim por entidades privadas, seja seguradoras ou outras.

As outras cinco casas que a reportagem mostra estão, ainda de acordo com o autarca, a ser apoiadas pelo Revita, uma delas com menos de cinco mil euros e outra com quatro mil.

Sobre as outras três, Valdemar Alves diz, sobre uma, que “à data do incêndio morava nesta habitação Rosinda Lopes, que faleceu no dia 1 de janeiro 2018. Esta era Tia/Madrinha de Lurdes Esquina, que é a herdeira (referida na reportagem como a ‘mulher do ex-presidente da Câmara Municipal de Pedrógão Grande’ e atual Vereador da oposição, eleito pelo PSD). As obras estão em curso, tendo sido assinado contrato com o empreiteiro em dezembro de 2017, ainda em vida da proprietária”.

Uma outra casa está em reconstrução, refere Valdemar Alves, tendo sido um irmão do proprietário a aferir da residência do familiar naquela habitação.

Sobre a quinta casa apoiada pelo Revita, o autarca recorda que a “primeira Intervenção para limpeza, remoção de escombros e preservação das fachadas” foi feita “pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa”. A entrevista pela TVI, diz ainda a autarquia, referiu que a “mãe reside no local e que parte da habitação ardeu, sendo essa a parte que está a ser recuperada”.