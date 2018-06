Mais de dois terços das vítimas mortais (47 pessoas) seguiam em viaturas e ficaram cercadas pelas chamas na EN (estrada nacional) 236-1, entre Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos ou em acessos a esta via.

Extintas passada uma semana (24 de junho), as chamas vieram, em 20 de junho, a juntar-se às do fogo que, cerca de dez minutos depois do início do incêndio no concelho de Pedrógão Grande (em Escalos Fundeiros), no interior norte do distrito de Leiria, eclodiu no município de Góis (distrito de Coimbra), em Fonte Limpa.

Cerca de 53 mil hectares de território, 20 mil hectares dos quais de floresta, sobretudo dos municípios de Pedrógão Grande, Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos, no distrito de Leiria, de Góis, Penela e Pampilhosa da Serra (Coimbra) e da Sertã (Castelo Branco), mas também de Alvaiázere e Ansião (Leiria), de Arganil (Coimbra) e de Oleiros (Castelo Branco), foram atingidos por estes fogos.

As chamas destruíram total ou parcialmente cerca de meio milhar de casas, 261 das quais habitações permanentes, cerca de 200 de segunda habitação e mais de uma centena devolutas, de acordo com dados da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), que, por outro lado, em 03 de julho de 2017, calculava os prejuízos diretos dos fogos em 193,5 milhões de euros, prevendo mais de 303 milhões de euros para medidas de prevenção e relançamento da economia na região.

Um ano depois, estavam concluídas ou em obra as 261 habitações.

Bem diferente é a situação das segundas habitações afetadas pelas chamas, cuja recuperação continuava sem apoios, lamentavam, em declarações à agência Lusa, na terça-feira, os presidentes dos municípios de Pedrógão Grande, Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pera, respetivamente, Valdemar Alves, Jorge Abreu e Alda Carvalho.

Nesse mesmo dia, contudo, o ministro do Planeamento e Infraestruturas, Pedro Marques, disse que a linha de crédito de dez milhões de euros para os municípios usarem para apoiar a reconstrução de segundas habitações estava apenas dependente do decreto-lei de execução orçamental, para poder ser regulamentado o Orçamento do Estado.

Por outro lado, a maioria das intervenções em infraestruturas municipais estava por concluir no início deste ano e ainda só foi pago 10,8% do apoio aprovado às autarquias.

Quase meia centena de empresas foram também atingidas pelas chamas, afetando os empregos de 372 pessoas.