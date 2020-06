“Três anos depois, a melhor e única homenagem às 66 vítimas é garantir que tudo será feito, sem esconder problemas, mas sem fazer demagogia. Isso é o que temos feito”, afirmou o governante, que participou esta tarde num debate parlamentar, requerido pelo PSD, sobre o tema “Pedrógão Grande, três anos depois".

Numa curta intervenção, após ouvir as declarações de todas as bancadas parlamentares, Eduardo Cabrita enumerou algumas das mudanças ocorridas após o incêndio.

“Nunca tinham sido pagas indemnizações com tanta celeridade. Nunca tinham sido recuperadas casas com tanta celeridade. Tudo mudou na vigilância. Nunca se falou tanto na limpeza [da floresta] e não foi a lei que mudou, mas sim a consciência dos cidadãos”, apontou.

O governante referiu-se igualmente ao cadastro das terras, sublinhando que a medida já foi concluída em 10 municípios portugueses.

“No futuro haverá incêndios certamente, mas todos juntos, sem demagogia, faremos tudo para que isso não aconteça”, disse.

Antes da intervenção do ministro, todas as bancadas parlamentares, excetuando a do PS, fizeram várias críticas ao Governo e à política florestal.

O primeiro a intervir foi o deputado do PCP João Dias, que afirmou que o executivo “não pode ficar só pelo lamento” e tem de criar medidas de apoio a todos aqueles que ficaram lesados pelos incêndios: “Quando o Governo diz que fez tudo para corrigir está a impedir que sejam tomadas as medidas necessárias. Prevenir incêndios implica investimento que o Governo não quer gastar.”

No mesmo sentido, a deputada do PAN Inês Sousa Real defendeu que o Governo não pode “continuar a gastar quatro vezes mais no combate aos incêndios e ter um “subfinanciamento na prevenção”.