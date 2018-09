“Cabe ao Ministério Público, coadjuvado pelos órgãos de polícia criminal, apurar da existência, ou não, de ilícitos e pronunciar-se findo o competente inquérito se os factos denunciados e investigados configuram, ou não, ato ilícito punível e quais os seus autores”, afirma em comunicado a Comissão Política Concelhia do PSD.

Trata-se de matéria de “reserva absoluta do poder judicial, a quem se pede, apenas e só, que cumpra o seu trabalho com celeridade”, acrescenta.

Aquele partido “lamenta a falta de transparência e a incapacidade do executivo” presidido por Valdemar Alves, eleito há um ano pelo PS, após ter cumprido um primeiro mandato pelo PSD, “em cumprir com os serviços mínimos exigidos para esta situação, os quais passavam por explicar de forma cabal e com a maior transparência os assuntos, quer quanto às re(construções) quer quanto a donativos”, segundo a nota.

“Não o tendo feito, através de subterfúgios e inverdades, contribuiu amplamente para o aumento da desconfiança, da vergonha a que o nome de Pedrógão Grande se encontra sujeito, levando a que o justo possa pagar pelo pecador”, critica.

O PSD exige um “cabal esclarecimento dos factos, em especial os denunciados e trazidos a lume”, desde junho, pela revista Visão e pela estação de televisão TVI.

“Cabal esclarecimento de todos os processos e donativos que possam estar envoltos em suspeitas de irregularidades, tenham eles sido ou não objeto de difusão jornalística, a par da análise minuciosa dos demais processos”, acentua, pedido celeridade nas investigações em curso.