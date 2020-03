Em comunicado, o grupo destaca que fevereiro foi “o melhor mês” entre os 13 meses consecutivos de liderança da SIC, tendo a estação assegurado uma distância de 6,4 pontos percentuais para a TVI, que surge na segunda posição.

Ainda salientado é o facto de a estação ter sido “líder todos os dias durante o mês”, algo que não acontecia “há quase 20 anos, desde setembro de 2000”.

Em fevereiro, a SIC liderou em horário nobre com vários produtos de ficção (“Nazaré”, “Terra Brava” e “A Dona do Pedaço”) e com programas de fim-de-semana como “A Máscara” e “Amigos Improváveis” (que terminaram em fevereiro com ‘shares’ de 24,9% e 18,6%, respetivamente).

TVI foi o canal com maior crescimento

A TVI foi o canal que mais cresceu em audiências em fevereiro face ao mês anterior, consolidando o segundo lugar ao alargar a vantagem para a RTP de 0,5 para 1,0 pontos percentuais.

Em comunicado, a TVI refere que, “com uma quota de 14,2, a TVI foi mesmo o canal generalista que mais cresceu num mês em que não emitiu qualquer evento desportivo, em contraste com os três jogos do SL Benfica e um do FC Porto exibidos em canal aberto”.

A empresa salienta os resultados alcançados nas tardes de sábado, entre as 17:00 e as 20:00, “que permitiram à TVI alcançar a liderança, tendo registado um crescimento quase de 20%”. A TVI não liderava esta faixa desde dezembro de 2018.

Destaque também para a reportagem “Amor Sem Fim”, da jornalista Alexandra Borges, que a TVI diz ter sido vista “por mais de um milhão de espetadores”.