Segundo o Le Monde, o último relatório do incidente aponta que 12 pessoas morreram, duas estão desaparecidas e várias outras ficaram feridas esta terça-feira, no naufrágio de um barco de imigrantes perto de Boulogne-sur-Mer.

As autoridades informaram que já socorreram 65 náufragos, 12 dois quais foram declarados mortos ainda em alto mar. Vários outros elementos foram hospitalizados após o resgate, estando em estado grave.

Numa "avaliação provisória" é descrito que o barco clandestino terá rompido na costa de Cap Gris Nez, enquanto o grupo tentava cruzar o Canal da Mancha.

Foi um navio estatal, o Minck, que avistou o barco em dificuldade e foi em seu socorro, explicou o tenente do navio, Etienne Baggio, à AFP.

Além dos helicópteros Minck, dos bombeiros e da Marinha, dois barcos pesqueiros e navios militares estão mobilizados para a operação, que ainda está em andamento.

As buscas pelas pessoas desaparecidas continuam, enquanto os barcos que resgataram as vítimas as transportam para Boulogne-sur-Mer. De acordo com a AFP, muitas viaturas médicas e dos bombeiros estão estacionadas no porto da cidade, onde foi instalado um posto médico avançado para atender as vítimas.

De acordo com a publicação francesa, este é o pior naufrágio no Canal da Mancha desde o início de 2024.

“Terrível naufrágio em Pas-de-Calais, perto de Wimereux. O número provisório de mortos é de 12, dois desaparecidos e vários feridos”, escreveu o ministro do Interior francês, Gérald Darmanin, na sua rede social X.

“Todos os serviços do estado estão mobilizados para encontrar os desaparecidos e cuidar das vítimas. Vou dirigir-me aos funcionários eleitos e aos serviços de emergência”, acrescentou.

Nas próximas horas, o ministro do Interior, Gérald Darmanin, e o governador de Pas-de-Calais, Jacques Billant, são esperados no local.

(Notícia atualizada às 16h26)