Pelo menos, 24 pessoas morreram e cinco ficaram feridas num acidente rodoviário na madrugada deste sábado, no estado de Zacatecas, no norte do México, quando um camião de carga e um autocarro colidiram, informaram as autoridades locais.

"Até ao momento, a informação preliminar que temos é que 24 passageiros morreram e cinco pessoas feridas e estão a receber assistência", disse o secretário-geral do Governo de Zacatecas, Rodrigo Reyes, num vídeo partilhado nas redes sociais.

De acordo com as autoridades, o acidente ocorreu numa estrada que liga Zacatecas ao estado central de Aguascalientes, quando um camião carregado de milho se despistou e embateu no autocarro que transportava passageiros.

No momento do acidente, o autocarro fazia a ligação entre a cidade de Tepic, no estado de Nayarit, no oeste do país, e Ciudad Juárez, na fronteira com os Estados Unidos da América.

Reyes acrescentou ainda que o trânsito estava completamente parado e que a Proteção Civil, o Exército e a Guarda Nacional foram mobilizados.