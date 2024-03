“Temos 43 cadáveres aqui. Poderá haver mais corpos também noutros hospitais, mas ainda não sabemos. Vinte e duas pessoas ficaram feridas no incêndio e estão já a receber tratamento em hospitais. O seu estado também não é bom”, disse o ministro da Saúde, Samanta Lal Sen, aos jornalistas, a partir do Sheikh Hasina Burn Institute em Daca.

Um outro corpo foi levado para um hospital da polícia, elevando para 44 o número de mortos, indicou o chefe da polícia, Chowdhury Abdullah Al Mamun.

O incêndio foi registado por volta das 21:45 de quinta-feira (15:45 de quinta-feira em Lisboa), disse o oficial do serviço de bombeiros Anwar Hossain.

Ainda não são conhecidas as causas do acidente. As autoridades formaram uma comissão de cinco membros de investigação.

Os incêndios e os acidentes industriais são comuns no Bangladesh, um país com medidas de segurança deficientes.

Em junho de 2022, uma explosão e subsequente incêndio num depósito de contentores no sudeste do Bangladesh matou 41 pessoas e feriu mais de 200.

Em março do ano passado, 15 pessoas morreram e 39 ficaram feridas num incêndio em Daca.