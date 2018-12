O Estudo sobre as Condições de Vida (Encovi) foi realizado pela Universidade Católica Andrés Bello (UCAB), a Universidade Central da Venezuela e a Universidade Simón Bolívar.

O Encovi foi divulgado sexta-feira, no âmbito da 3.ª Feira do Livro do Oeste, em Caracas, pela diretora do Instituto de Investigações Económicas e Sociais da UCAB, Anitza Freitez, que chamou a atenção para a existência de dificuldades na medição da pobreza devido ao quadro de hiperinflação no país.

Segundo Freitez, o estudo abrangeu seis mil venezuelanos e revela uma degradação das condições de habitação, serviços básicos, no padrão de vida, educação e proteção civil, com 94% dos entrevistados a responderem que não têm como enfrentar o custo de vida.

O Encovi permitiu ainda determinar que apenas 29% dos lares venezuelanos têm água todos os dias, dos quais 25% registam falhas de várias horas no abastecimento diário de energia elétrica, quando em 2017 os casos representavam 15%.