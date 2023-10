Um ataque aéreo israelita atingiu o Hospital Batista Al-Ahli Arabi, no centro da cidade de Gaza, segundo autoridades palestinianas. As estimativas iniciais indicavam que entre 200 e 300 pessoas foram mortas no bombardeamento, mas entretanto o Ministério da Saúde de Gaza referiu a existência de pelo menos 500 vítimas mortais.

De acordo com a Al Jazeera, muitos dos feridos são mulheres e crianças. A Forças de Defesa de Israel (IDF) referem que ainda não têm detalhes sobre o suposto ataque ao hospital.