“Em termos de coordenação, é a Agência de Gestão Emergencial de Catástrofes Caribenha (CDEMA, em inglês) que dirige a resposta humanitária”, disse um porta-voz do Escritório de Assuntos Humanitários da ONU (OCHA), Jens Laerke, numa conferência de imprensa em Genebra.

O CDEMA enviou duas equipas de avaliação para as Bahamas, um país com cerca de 700 ilhas, no qual especialistas da ONU, incluindo o Programa Alimentar Mundial (PAM), participarão na avaliação as necessidades da população.

“Estamos a aguardar a autorização do Governo para realizar a avaliação” no local, disse Laerke.

O porta-voz do PAM, Herve Verhoosel, disse que a agência da ONU avalia que 14.000 pessoas precisem de assistência alimentar nas ilhas Abacos e outras 47.000 na ilha Grande Bahama.

No entanto, Laerke declarou que esses são apenas números preliminares e que os resultados da avaliação no terreno mostrarão as reais necessidades.