O balanço inicial, fornecido por fontes hospitalares, apontava para duas dezenas de feridos, na explosão ocorrida às 22:40 (19:10 em Lisboa), no local da festa de casamento, na zona oeste da capital do Afeganistão.

“Entre as vítimas contam-se mulheres e crianças”, afirmou o porta-voz do Ministério do Interior afegão Nasrat Rahimi.

Um responsável afegão, citado pela agência noticiosa Associated Press (AP) indicou tratar-se de um atentado suicida.

O atentado não foi reivindicado, mas porta-vozes dos talibãs negaram a implicação dos rebeldes no ataque.

Os casamentos afegãos, com várias centenas de convidados, são um alvo preferencial para os terroristas.

Em 12 de julho, pelo menos seis pessoas morreram e 14 ficaram feridas num ataque suicida numa cerimónia na província de Nangarhar, no leste do Afeganistão, reivindicado pelo grupo extremista Estado Islâmico, que tem uma presença crescente no país.