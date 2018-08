Pelo menos duas pessoas morreram e uma desapareceu nas Filipinas devido a inundações que afetam mais de um milhão de pessoas após a passagem da tempestade tropical Yagi, informaram hoje as autoridades.

O centro e o norte do arquipélago foram as áreas mais afetadas pelas fortes chuvas sentidas durante o fim de semana, de acordo com o último relatório do Conselho Nacional para Redução e Gestão de Risco de Desastres nas Filipinas.

Ambas as vítimas mortais afogaram-se dentro da área metropolitana de Manila, onde as chuvas e inundações foram mais graves e o alerta vermelho foi declarado.

Do milhão de pessoas deslocadas das áreas afetadas, cerca de 54.680 pessoas estão a receber assistência nos cerca de cem abrigos temporários instalados no país.

Cinquenta casas foram completamente destruídas, cerca de 3.120 sofreram danos parciais, enquanto três estradas no país foram cortadas desde sábado.

A Polícia Nacional das Filipinas mobilizou 2.300 agentes para missões de busca e salvamento em todo o país, no qual foram registadas fortes inundações no mês passado devido à passagem de três tempestades na mesma semana e que causaram uma dezena de mortos.

Embora a tempestade tropical Yagi já não esteja a afetar o território filipino, a agência meteorológica daquele país advertiu hoje que são esperadas chuvas fortes nos próximos dias devido à proximidade de uma depressão tropical.