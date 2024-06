“Neste momento, temos a certeza de que dois homens que saltaram uma janela ao tentar escapar, infelizmente, morreram”, disse no Telegram o governador da região de Moscovo, Andrei Vorobiov.

Segundo a mesma fonte, duas mulheres que também estavam no mesmo prédio estão desaparecidas e um outro homem foi socorrido e transportado para o hospital.

“O incêndio atingiu 5.000 metros quadrados e está em risco de propagar-se para todo o edifício. Mais de 130 pessoas e 50 viaturas estão envolvidas” no combate às chamas, adiantou Vorobiov.

Pelo menos 30 empresas tinham instalações alugadas no edifício e duas delas tinham funcionários no local no momento em que deflagrou o incêndio.

Os incêndios grandes e mortais são frequentes na Rússia devido à desatualização dos equipamentos e às normas de segurança normalmente diminutas.