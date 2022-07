Uma operação das polícias civil e militar causou pânico e causou pelo menos quatro mortos no Complexo do Alemão, conjunto de favelas localizado na zona norte da cidade brasileira do Rio de Janeiro.

A ação, segundo as autoridades locais, visa combater o roubo de cargas, veículos e de bancos. A polícia identificou dois mortos, um polícia militar e uma mulher que foi alvejada dentro de um carro, e também informou que dois supostos criminosos – ainda não identificados – foram mortos na troca de tiros. Moradores relataram ao longo da manhã intensos tiroteios e até rajadas contra um helicóptero. Há relatos de que criminosos estariam a atrapalhar o trabalho da polícia colocando fogo em barricadas e atirando óleo na via. Citado pelo portal brasileiro de notícias G1, o tenente-coronel Ivan Blaz, porta-voz da Polícia Militar do Rio de Janeiro, relatou que “a situação na região como um todo ainda é bastante tensa”. Grupos de elite das polícias foram mobilizados, assim como 10 carros blindados e um helicóptero. A Polícia Militar informou que destacou pelo menos 400 agentes para a operação. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram