Três menores e um adulto são as vítimas mortais da tempestade que provocou danos no estado industrial de Nuevo León, de acordo com relatórios da Proteção civil e declarações do Presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

Duas crianças morreram eletrocutadas na quarta-feira quando se deslocavam de bicicleta sob chuvas torrenciais na localidade de Allende, indicou o chefe de Estado mexicano na sua conferência de imprensa diária.

O outro menor é um adolescente que morreu após ter sido arrastado pelas águas de uma ribeira na cidade de Monterrey, capital do estado de Nuevo Léon.

Um adulto morreu hoje de manhã quando tentava reparar a eletricidade da sua casa, segundo o balanço provisório da intempérie divulgado pela Proteção Civil.

Nove pessoas também foram socorridas após a rutura de um dique na localidade de Santa Catarina, segundo a mesma fonte.

A tempestade Alberto originou chuvas intensas entre a noite de quarta-feira e a manhã de hoje, antes de perder força e passar à categoria de depressão tropical.

Com ventos de 55 quilómetros por hora, a intempérie deverá ainda originar intensa pluviosidade no território de Nuevo Léon, situado junto à fronteira com o Texas, Estados Unidos, indicou a Comissão Nacional da Água (Conagua).

Este organismo alertou ainda para a eventualidade da ocorrência de deslizamentos de terras.