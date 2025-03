29 outros passageiros foram resgatados. Os feridos, incluindo quatro em estado crítico, foram transferidos para hospitais próximos, diz o canal britânico.

A embaixada russa no Egito já informou as agências internacionais que todos os turistas a bordo eram russos.

Acredita-se que cerca de 40 passageiros turistas estavam a bordo do submarino.

Este não é o primeiro incidente que envolve barcos turísticos em Hurghada.

Em novembro, um barco turístico chamado Sea Story afundou, e deixou 11 mortos ou desaparecidos — incluindo um casal britânico — e 35 sobreviventes.

Na altura, as autoridades egípcias atribuíram o desastre a uma onda enorme de até 4 metros, porém, investigadores do Reino Unido disseram no mês passado que houve 16 incidentes a envolver embarcações na área nos últimos cinco anos, com vários deles que resultaram em mortes.

A empresa responsável pelas viagens submarinas, a Sindbad organiza viagens turísticas na área de Hurghada há vários anos. A empresa diz que detém dois dos únicos "14 submarinos recreativos reais" do mundo.

A empresa permite que os turistas viajem até 25 metros de profundidade no mar para explorar "500 metros de recifes de corais e os seus habitantes marinhos".

Segundo o site da Sindbad Submarines: "o submarino oferece 44 assentos para passageiros - dois assentos para pilotos e uma janela de visualização redonda considerável para cada passageiro".