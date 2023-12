Os fugitivos estavam detidos num centro de detenção provisória e escaparam após partirem uma parte da cerca e uma janela, além de forçarem a fechadura de uma porta, explicou, em nota, a Secretaria de Segurança Pública do estado de São Paulo.

De acordo com a informação, a Polícia Militar está à procura dos fugitivos, que conseguiram fazer com que um dos agentes penitenciários se rendesse e escaparam com o rádio comunicador.

Os fugitivos estavam no regime semiaberto, no qual os detidos são obrigados a trabalhar e a regressarem à prisão à noite.

“O caso foi registado como fuga e roubo” e “está a ser investigado pela Polícia Civil”, declararam as autoridades.

Segundo o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o Brasil, que sofre de um problema crónico de sobrelotação das suas prisões, tem uma população prisional de 652.625 detidos e, de acordo com os dados compilados, 28.138 pessoas são consideradas fugitivas.